Kryetarët e 10 komunave me shumicë serbe nuk e pranojnë ministren Jevtiq

Përfaqësuesit e dhjetë komunave me shumicë serbe në Kosovë në konkluzat e takimit të përbashkët të mbajtur në Zveçan, thonë se nuk e pranojnë emërimin e Mirjana Jevtiq në detyrën e ministres së pushtetit lokal në vend të ministrit të shkarkuar Lubomir Mariq.

Ata shprehën, siç thonë, ‘habinë e tyre me emërimin e Mirjana Jevtiqit për ministre të pushtetit lokal dhe me vendimin e saj që ta pranojë emërimin’.

“Vlerësojmë se zonja Jevtiq nuk ka asnjë legjitimitet dhe nuk e pranojmë emërimin e saj si dhe përjashtojmë cdo mundësi të bashkëpunimit dhe komunikimit me të”, thuhet në konkuluzat e takimit të publikuara në kumtesë.

Kryetarët e dhjetë komunave me shumicë serbe mbajtën një takim të përbashkët me qëllim të, siç thanë, “harmonizimit të qëndrimit të përbashkët për shkarkimin e ministrit të pushtetit lokal, Lubomir Mariq dhe zëvendësimin e tij me Mirjana Jevtiqin”.

Nëpërmjet një kumtese ata thanë se “nuk i njohin dhe nuk i pranojnë më si përfaqësues të serbëve të Kosovës deputetët serbë në Kuvend”.

“Komunat tona ndërpresin çdo kontakt dhe bashkëpunim me anëtarët e Lëvizjes së Socialistëve në institucionet në të gjitha nivelet në Kosovë dhe Metohi, sepse kjo organizatë politike është protagonist kryesor në përpjekjen për të thyer bashkimin politik serb në Kosovë”, thuhet në konkluzat e kryetarëve të komunave me shumicë serbe.

Ata vlerësojnë se “sulmin mbi interesat kombëtare të serbëve në Kosovë dhe Metohi e kanë kryer deputetët serbë në Kuvendin e Kosovës në pajtim me kryeministrin Isa Mustafa” dhe me këtë, siç thonë, “e kanë humbur legjitimitetin dhe ne nuk i pranojmë më si përfaqësues të popullit serb”.

Në një kumtesë të publikuar pas takimit thuhet se “zëvendësimi i ministrit Mariq me ministren e re Jevtiq u bë në kundërshtim me vullnetin e shumicës së serbëve në Kosovë, të dëshmuar në zgjedhjet e fundit dhe është rezultat i përmbysjes politike të kryer nga një grup i deputetëve në parlamentin e Kosovës”.

Në takimin e Zveçanit morën pjesë kryetarët e komunës së Mitrovicës së veriut, Zubin Potokut, Zveçanit, Shtërpces, Ranillugut, Kllokotit, Parteshit, Graçanicës, Novobërdës dhe kryetari i Kuvendit të Leposaviqit

Pak ditë më parë kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, mori vendimin për shkarkim të minsitrit të deritashëm Lubomir Mariq dhe emërimin e ministres së re të pushtetit lokal, Mirjana Jevtiq. Një ndryshim i tillë përplasi përfaqësuesit e serbëve të Kosovës dhe Këshillat komunale të Partisë Përparimtare në Kosovë kanë vendosur që të ndërpresin “bashkëpunimin me Lëvizjen e Socialistëve”.

Kjo për faktin se, sic thonë, “emërimi I zonjës Jevtiq u bë me “marrëveshje tradhëtie” të deputetëve të Lëvizjes së Socialistëve me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, dhe se, siç u tha, “ata për pak para të shqiptarëve kanë shitur interesat e popullit serb dhe i kanë shkaktuar dëme të paparashikueshme interesave shtetërore dhe kombëtare”.