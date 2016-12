Në meshën e Krishtlindjes, thirrje për paqe dhe dashuri

Paqja, dashuria, toleranca, përgjegjësia kujdesi ndaj njerëzve janë mesazhet që dolën nga mesha kryesore e Krishtlindjes, e cila është mbajtur në Katedralen “Nëna Terezë” në Prishtinë.

Meshën e ka udhëhequr Ipeshkvi i Kosovës, Imzot Dodë Gjergji, i cili natën e Krishtlindjeve, i është lutur Zotit që zemrat e të gjithë qytetareve të kenë bujari. Në këtë uratë ai ka thënë se përfshin çdo njeri të pikëlluar dhe ata që në çfarëdo mënyre e kanë përjetuar dhimbjen dhe trishtimin nga të këqijat e ditëve të sotme.

Më tutje, Ipeshkvi i Kosovës, Dodë Gjergji, ka thënë se dëshiron që tëgjithë qytetarët e Kosovës dhe mbarë botës, por edhe besimtarët e gjitha feve, që të jetojnë në paqe, mirëkuptim dhe tolerancë, ka theksuar ai,ashtu siç na ka mësuar Krishti.

“Vëllezër dhe motra, dëshiroj me gjithë zemër që t’ua uroj festën e Kërshëndellave dhe shfrytëzoj këtë moment për t’ju uruar një vit të mbarë dhe plot begati. Të kenimë shumë paqe dhedashuri në zemrat dhe familjet tuaja dhe në gjithë realitetin, në të cilin po jetojmë. Të përjetojnë më shumë respekt, dhe me zemër të bardhë, me fat Krishtlindja”, ka thënë Dodë Gjergji.

Ai ka theksuar se sa shumë e ka fisnikëruar kombin tonë e shenjta Nëna Terezë. Ndër të tjera, ai ka thënë se pushteti mbi krijimin nuk nënkupton mohimin e krijuesit, se jeta nuk është në pushtetin e ligjeve të botës, por në vullnetin e Zotit. Ndërkaq, Dodë Gjergji ka kërkuar edhe nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare që të jenë më të përgjegjshme.

“Uroj që shoqërinë civile dhe institucionet shtetërore, ndërkombëtare dhe të gjithë ata që kanë përgjegjësi në drejtimin e të ardhmes sonë, se Zoti i gjithëpushtetshëm t’i ndihmojë t’i kryejnë më ndërgjegje detyrat dhe të jenë të aftë të vënë interesat tona të përbashkëta mbi çdo lloji interesi tjetër”, ka theksuar Dodë Gjergji.

Për festën e Krishtlindjes, besimtarët katolikë i kanë uruar edhe drejtuesit e institucioneve të larta. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka uruar të gjithë besimtarët katolikë, natën e shenjtë të Krishtlindjeve.

Në një postim në llogarinë e tij në Facebook, Thaçika shkruar se “ky vit na solli gëzime të gjithëve. U shenjtërua Nënë Tereza, jeta dhe veprat e së cilës janë udhërrëfyes për ne, por u lumturuan edhe 38 martirë shqiptarë të Kishës Katolike. Në audiencë private me Atin e Shenjtë, si president i vendit i konfirmova sërish përkushtimin e Kosovës për vlerat e paqes, dialogut dhe solidaritetit, si dhe mora konfirmimin për ardhjen e tij Kosovë, ditë të cilën po e presim me padurim”

Nëemër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, qytetarëve urime më të sinqerta për Krishtlindje, u ka përcjellë edhe kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa.

Kjo festë e shenjtë përcjell te besimtarët anekënd botësmesazhet e dashurisë, paqes, mirësisë, optimizmit dhe të harmonisë ndërmjet njerëzve, virtyte që e karakterizojnë plotësisht popullin e Kosovës.

Mesazhe urimi për festën e Krishtlindjes, Ipeshkvit të Kosovës dhe besimtarëve katolikë, u kanë dërguar edhe liderët tjerë institucionalë dhe politikë. (REL)