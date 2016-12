SHBA: Refuzohen pretendimet ruse për planet lidhur me Sirinë

Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë pretendimet se kanë ndonjë plan për t’i furnizuar kryengritësit në Siri me lansues raketor portativ, pasi Rusia tha se armatimi i këtillë vdekjeprurës mund të përfundoj në duart e “xhihadistëve”.

“Pozicioni ynë lidhur me MANPADS nuk ka ndryshuar. Ne do të kishim shqetësim të thellë për këtë lloj të armatimit për të hyrë në Siri”, tha zëdhënësi i Departamentit amerikan të shtetit, Mark Toner, pasi ministri i jashtëm rus, Sergei Lavrov, për këtë çështje ka biseduar dje me telefon me sekretarin amerikan të shtetit, John Kerry.

“Ne nuk e furnizojmë me asnjë lloj të MANPADS-it opozitën siriane”, tha Mark Toner.

Një legjislacion aktual për shpenzimet ushtarake të Shteteve të Bashkuara, e përmban edhe dispozitën për lehtësimin e kufizimeve për armatimin e kryengritësve sirianë, duke lejuar që administrata të dërgoj atje raketa kundërajrore që mund të lansohen nga krahu, për grupet kryengritëse, pasi ta njoftoj Kongresin.

Zëdhënësja e Ministrisë së jashtme ruse, Maria Zakharova, ka vlerësuar se kjo dispozitë paraqet “akt armiqësor”, që e hapë rrugën për kryengritësit dhe grupet militane të ndërlidhura në Siri, përfshirë Frontin Nusra dhe Shteti Islamik, të sigurojnë armatim të tillë dhe për ta përdorin atë kundër aeroplanëve rusë.