Fondi shëndetësor jo para verës së ardhshme

Mbledhja e fondeve për sigurime shëndetësore, nuk do të fillojë më 1 janar 2017, megjithëse Qeveria ka miratuar Rregulloren për Menaxhimin Financiar të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore dhe Statutin e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore.

Ministri i Shëndetësisë Imet Rrahmani, I tha Radios Evropa e Lirë se ndonëse janë bërë të gjitha përgatitjet për mbledhjen e parave nga qytetarët dhe më pas edhe implementimin e Ligjit për sigurime shëndetësore, tash për tash ky proces është shtyrë.

"Ne kemi punuar shumë dhe kemi ardhur në një pikë që fillimi i mbledhjes së premiuemeve të fillohet. Të gjithë duhet ta dinë, se nuk ka mundësi buxhetore që të krijohet një fond i tillë që sot të fillojë mbledhja dhe në atë kohë të fillojë edhe marrja e shërbimeve. Duhet të jetë një periudhë e grumbullimit të fondit dhe më pas edhe ofrimi i shërbimeve".

"Mbledhja e premiumeve nuk do të fillojë. Duke marrë për bazë rekomandimet e donatorëve, shoqërisë civile dhe grupeve të interesit kemi ardhë në një përfundim që nuk është kohë e përshtatshme data 1 janar 2017".

Ministri Rrahmani gjithashtu tha se parashihet që muaji korrik i vitit 2017 të jetë koha e fundit kur do të fillojë mbledhja e premiumeve

"Është fillimi i korrikut data e fundit, ku nuk ka shtyrje më tutje dhe kjo më gëzon, sepse kam frikë se shtyrja do ta dëmtojë dhe degradojë ligjin dhe do të mund ta kthente në pikën zero".

Për fillimin e mbledhjes së fondit skeptikë kanë qenë edhe zyrtarë të lartë të kësaj fushe.

Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Blerim Syla, ka deklaruar kohë më parë se si federatë kanë konstatuar se brenda ligjit parashihen të përmbushen një sërë obligimesh nga Ministria e Shëndetësisë, para se të fillojë mbledhja e premiumeve.

Por, sipas tij, këto obligime nuk janë përmushur, përfshirë mungesën e kartelave shëndetësore për të punësuarit në sektorin publik dhe mungesa e plotësim-ndryshimit të nenit për sektorin privat për ndërrmarjet publike.

Gjithashtu deklarata financiare, së bashku me pakon e shërbimeve e që parashihet me ligj, të dërgohet tre muaj para vitit fiskal, nuk është dërguar dhe mjetet nuk janë miratuar nga ana e Qeverisë së Kosovës, si dhe nuk është miratuar çmimorja.

Nga ana e saj, Organziata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se njëra nga vështirësitë që do të haste ky ligj, do të jenë kapacietet teknike në kuadër të agjencisë së financimit shëndetësor.

Skender Syla nga kjo organizatë, tha se është i nevojshëm pajtimi politik për suksesin e fondit.

"Nga këndvështrimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, nuk mund të them se do të dështojë apo do të ketë sukses Ligji për sigurime shëndetësore. Përvoja e vendeve tjera tregon se është një ligj mjaft sfidues dhe i vështirë, por elementi më i rëndësishëm është që të ketë pajtueshmëri politike", ka thënë Syla.

Sidoqoftë, Qeveria e Kosovës ka planifikuar të ndajë 17 milionë euro për të punësuarit në sektorin publik dhe rreth 14 milionë euro për sektorin privat.

Ekspertët kanë vlerësuar se për një vit do të mblidhen rreth 60 milionë euro, derisa, sipas ministrit të Shëndetësisë, Imet Rrahmani, me kalimin e viteve dhe futjen në sistem të të gjithë kontribuesve, buxheti mund të shkojë edhe deri në 100 milionë euro në vit. (REL)