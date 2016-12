Mistura e përshëndet marrëveshjen për armëpushim në Siri

I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Siri, Staffan de Mistura, e ka mirëpritur shpalljen e sotme të armëpushimit në Siri dhe tha se shpreson se me të do të shpëtohen jetët e civilëve, do të mundësohet dërgimi i ndihmave humanitare dhe do të çojë në bisedime paqësore produktive.

“Këto zhvillime, po ashtu, duhet të kontribuojnë për negociata gjithëpërfshirëse dhe ndër-siriane, për tu mbajtur nën ndërmjetësimin e Kombeve të Bashkuara në shkurt të vitit 2017”, ka thënë zoti Mistura, nëpërmjet deklaratës së një zëdhënëseje të tij, raporton agjencia Reuters.