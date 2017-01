Princi William merrë disa angazhime të Mbretëreshës Elizabeta II

Princi britanik, William do të heq dorë nga puna e tij si pilot helikopteri i ambulancës ajrore për të kryer detura zyrtare në vend të gjyshës së tij, Mbreterëshesës Elizabeta II.

Sipas njoftimit të zyrës së tij, ai tani do të jetë i angazhuar me kohë të plotë me obligime të oborrit mbretëror.

34 vjeçari William i cili është i dyti në linj për të udhëhequr monarkinë britanike, për shkak të angazhimeve të reja, do e zhvendos familjen e tij në Londër, nga shtëpia aktuale ku jetojnë në Norfolk, në Anglinë lindore.