SHBA: Aleatët sigurohen për përkushtim të “palëkundur” ndaj NATO-s

Sekretari amerikan i mbrojtjes, James Mattis, në ditën e parë të tij të plotë të punës, i ka siguruar aleatët evropianë se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kenë përkushtim “të palëkundur” ndaj NATO-s.

Zëdhënësi i Pentagonit, Jeff Davis, tha se sekretari Mattis dje ka biseduar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, dhe me sekretarin britanik të mbrojtjes, Michael Fallon, lidhur me shqetësimet aleate për deklaratat e shpeshta të presidentit amerikan, Donald Trump, në të cilat vlerëson se aleanca ushtarake është e “vjetëruar”.

Zoti Mattis “e ka theksuar përkushtimin e palëkundur të Shteteve të Bashkuara për NATO-n”, tha zëdhënësi, Jeff Davis.

Në bisedën telefonike me Stoltenbergun, “të dy liderët disktuan për rëndësinë e vlerave tona të përbashkëta dhe sekretari ka nënvizuar se kur shikohet që aleatët të ndihmojnë në mbrojtjen e këtyre vlerave, Shtetet e Bashkuara gjithnjë fillojnë me Evropën”, tha zoti Davis.

Sipas tij, ata “kanë shprehur përkushtim për konsultime në muajt e ardhshëm dhe presin të takohen personalisht gjatë takimit të ministrave të mbrojtjes së NATO-s në shkurt”.

Gjatë bisedës së tij telefonike me sekretarin britanik të mbrojtjes, Michael Fallon, sekretari Mattis, po ashtu, “ka theksuar se Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar, çdoherë do të gëzojnë raporte unike të afërta, të reflektuara në lidhjet tona mbrojtëse, që janë bazë e sigurisë së Shteteve të Bashkuara”, tha zëdhënësi i Pentagonit, Jeff Davis.