Heqja e sanksioneve amerikane kundër Rusisë "në konsiderim e sipër"

Një këshilltare e lartë e presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha se heqja e sanksioneve amerikane kundër Rusisë është “në konsiderim e sipër”.

Kellyanne Conway i bëri këto komente në Fox News, pasi u pyet për një telefonatë të planifikuar midis Trumpit dhe homologut të tij rus, Vladimir Putin.

Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë sanksionuar Rusinë, pasi kjo e fundit ka aneksuar gadishillin ukrainas të Krimesë në vitin 2014 dhe ka ndërhyrë në konfliktin në lindje të Ukrainës, midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rusë.

Shtëpia e Bardhë ka konfirmiar se Trump dhe Putin do të bisedojnë më 28 janar dhe ka thënë se presidenti amerikan do të bisedojë edhe me kancelaren gjermane, Angela Merkel, dhe presidentin francez, Francois Hollande.