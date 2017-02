Gjuriq: Është arritur marrëveshja për punimet rreth urës mbi Ibër

Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq, ka deklaruar sot se përfaqësuesit e Listës Serbe gjatë natës kanë arritur marrëveshje me qeverinë në Prishtinë rreth asaj se si të vazhdohen punimet rreth urës mbi lumin Ibër, që ndanë qytetin e Mitrovicës.

Gjatë deklaratës dhënë Televizonit publik të Serbisë RTS, ka thënë se kjo marrëveshje do të zbus tensionet dhe se ai pret që gjatë ditëvë në vijim opinionit do i bëhet e ditur se si do të duket ajo zonë.

Ai megjithatë ka sqaruar se përfaqësuesit e serbëve të Kosovës janë të kënaqur me marrëveshjen.

Në pyetjen nëse ai pret gatishmëri nga Prishtina për të themeluar Asociacionin e komunave me shumicë serbe, Gjuriq ka thënë se serioziteti i dialogut në Bruksel mund të konfirmohet vetëm përmes zbatimit të marrëveshjeve të arritura.