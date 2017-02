Të rinjtë e komuniteteve Rom, Ashkalinj e Egjiptas në Kosovë mbajnë familjet e tyre me punën ‘jo fort të lavdishme’ të mbledhjes së kanaçeve dhe gjërave të tjera nga plehrat. Një i ri nga komunitetet RAE, Besnik Bahtiri, që jeton me familjen 5 anëtarëshe, në Fushë Kosovë, në një dhomë të shtëpisë së ftoftë, nuk mund as ‘të largohet nga Kosova në mungesë të mjeteve financiare’.