Mediat amerikane: Këshilltari i Trumpit diskutoj sanksionet ndaj Rusisë para inaugurimit 

Mediat në SHBA raportojnë se këshilltari për siguri kombëtare i Shtëpisë së Bardhë, Michael Flynn, privatisht ka diskutuar sanksionet amerikane kundër Moskës, me ambasadorin rus në SHBA, para se Donald Trump të inaugurohej si president.

Raportimet e 9 shkurtit të gazetave “The Washington Post” dhe “The New York Times”, kanë cituar zyrtar të tanishëm dhe të mëparshëm amerikanë, të cilët kanë folur në kushte anonimiteti.

“The Washington Post” ka thënë se disa zyrtarë të lartë amerikanë i konsiderojnë takimet e tilla si sinjale “potencialisht ilegale” për Rusinë e cila mund të pres heqjen e sanksioneve të vendosura nga administrata e Obamës në muajin dhjetor.

Këshilltarët e Trumpit kanë thënë se Flynn ka biseduar me Sergey I. Kislyak, pak ditë para Krishtlindjeve, thjeshtë për të aranzhuar bisedën telefonike në mes të Trumpit dhe presidentit rus, Vladimir Putin, pas inaugurimit.

Por, gazeta “The New York Times”, ka cituar zyrtarë të tanishëm dhe të mëparshëm amerikanë duke thënë se biseda, e cila është zhvilluar pak ditë pasi qeveria e Obamës ka vendosur sanksione ndaj Rusisë me akuzën se ka kryer sulme kibernetike me qëllim që të ndihmojë Donald Trumpin të fitojë zgjedhjet, shkon shumë përtej planifikimit të një bisede telefonike në mes të dy liderëve.

Zyrtarët thonë se Flynn asnjëherë nuk ka bërë premtime të qarta për zbutje të sanksioneve, por ai e ka krijuar përshtypjen se kjo është e mundshme.

Gazeta “The New York Times”, thotë se janë ngritur dyshime se Flynn ka shkelur ligjin kundër përfshirjes në diplomaci të qytetarëve pa pozita zyrtare.



Deri më tash nuk ka ndonjë reagim ndaj këtyre shkrimeve nga administrata e Donald Trumpit.