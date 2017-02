Mustafa kërkon nga deputetët ta votojnë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, nëpërmjet një postimi në rrjetin social facebook, iu ka bërë thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës që t’i hapin udhë lëvizjes së lirë të qytetarëve.

Reagimi i kryeministri Mustafa ka ardhur pasi dy pjesëtarëve të shoqërisë civile, Agon Maliqi dhe Eroll Bilibani, nuk u janë dhënë viza për të marrë pjesë në ngjarjeqë zhvillohen në shtete të BE-së, e që lidhen me angazhimet e tyre artistike dhe civile.

“Përmbushëm edhe kriterin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe kemi dhënë prova të qarta se këtë luftë do ta vazhdojmë me çdo mjet dhe në çdo ditë të punës sonë. Krejt çfarë mbetet është që deputetët ta votojnë marrëveshjen për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi, e cila është arritur nga Komisioni shtetëror, është konfirmuar nga Departamenti i Shtetit, nga Komisioni tre anëtarësh ndërkombëtar dhe ekspertët vendorë”, ka shkruar kryeministri Mustafa.

Kosova vazhdon të mbetet vendi më i izoluar në Evropë, dhe qytetarët e saj mund të lëvizin drejt vendeve të Bashkimit Evropian vetëm pas kompletimit të shumë dokumenteve e pritjeve të gjata për marrje të vizës.

Komisioni Evropian në fillim të muajt maj [2016] në një raport të tij, propozoi liberalizimin e vizave për Kosovën me kushtin e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.