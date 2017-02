Raporti: Tony Blair angazhohet për kundërshtim të daljes nga BE-ja

Ish-kryeministri britanik, Tony Blair, pritet ta shpall “një mision” të tij për t’i bindur britanikët që “të ngriten” dhe ta ndryshojnë mendimin e tyre për daljen nga Bashkimi Evropian, ka raportuar rrjeti BBC.

Zoti Blair, që ishte kryeministër i Britanisë në periudhën 1997-2007, në një fjalim më vonë gjatë ditës, do të theksoj se njerëzit votuan në referendum “pa i ditur kushtet e vërteta të Brexitit”.

Ai thotë se dëshiron të “krijoj mbështetje për të gjetur mënyë për të dalur nga vrapimi aktual mbi tehun e shkëmbit”, raportoi BBC.

Zoti Blair, i cili pat bërë fushatë për mbetje në BE, do të thotë se i pranon rezultatet e referendumit të qershorit të vitit të kaluar, por do të rekomandoj që të shikohet përsëri kjo çështje, pasi “ne kemi ndjenjë të qartë se kah po shkojmë”.

Qeveria britanike ka thënë se është “absolutisht e përkushtuar” për vazhdimin e procesit të Brxitit.