Demarkacioni nuk i garanton Kosovës heqjen e vizave 

Luftimi i korrupsionit mund të paraqitet si kusht edhe më i rëndësishëm sesa demarkacioni i kufirit me Malin e Zi, në procesin liberalizimit të vizave për Kosovën, thonë njohës të çështjeve të integrimeve evropiane.

Sipas tyre, demarkacioni i kufirit më Malin e Zi, nuk i garanton Kosovës liberalizimin e vizave. Deri te ky konstatim, ata vijnë duke u ndërlidhur me kushtin tjetër të vënë nga Komisioni Evropian, i cili kërkon rezultate të prekshme nga institucionet e Kosovës që dëshmojnë luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Komisioni Evropian në fillim të muajit maj të vitit të kaluar, në një raport të tij, pati propozuar liberalizimin e vizave për Kosovën me kushtin e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Profesori i së Drejtës Evropiane, Avni Mazreku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekon se kriteret e vendosura nga Komisioni Evropian në rastin e liberalizimit të vizave janë kritere ekstra të shpikura për shkak të problemeve të hapura e të pazgjidhura që i ka Kosova.

“Ne duhet të kuptojmë se Kosova nuk mund të ketë raporte normale më Bashkimin Evropian dhe nuk mund të merret asnjë vendim për Kosovën derisa ekzistojnë pesë mosnjohje, sepse sistemi i marrjes së vendimeve në BE është i tillë që në shumicën e rasteve sa i përket politikës së zgjerimit dhe politikës së jashtme kërkohet konsensus nga 28 shtete anëtare të Bashkimit Evropian”, thekson Mazreku.

Tutje, Mazreku sqaron se sa i përket liberalizimit të vizave përdoret një sistem tjetër i votimit që quhet ‘sistem i shumicës së kualifikuar dhe qëndrimi i shteteve është esencial’.

Sipas tij, edhe nëse Kosova e fiton atë shumicë të votave ende ekziston mundësia që në Këshillin e Bashkimit Evropian “katër shtete ta përdorin mekanizmin e minorancës bllokuese”, që sipas tij, “nënkupton që së paku katër shtete mund të thirren në emër të këtij mekanizmi, e të cilat shtete duhet të përfaqësojnë 35 për qind të popullsisë të BE-së”.

“Kjo do të thotë që askush, as në Bruksel dhe as në Prishtinë, nuk mund të paragjykojë vendimin final për liberalizimin e vizave dhe çështjeve tjera që kanë të bëjnë me Kosovën, pasi që kemi të bëjmë me qëndrim të shteteve, e qëndrimi i shteteve nuk mund të paragjykohet dhe rasti që këto pesë shtete nuk e kanë njohur Kosovën e dekompozon atë që unë e quaj raport normal me Kosovës dhe BE-së”, thekson Mazreku.

Përveç, demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si njëri nga kriteret për liberalizimin e vizave, rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sidomos të nivelit të lartë, është një kusht tjetër për Kosovën nga ana e Komisionit Evropian, për liberalizim të vizave.

Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë të kenë marrë masa konkrete në përmbushjen e këtij kriteri.

Zëdhënësi i Qeverisë së Kosovës, Faton Avdullahu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se janë arritur rezultate korrekte në luftën kundër korrupsionit dhe ky kriter nuk do të pengojë liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.

Ai thekson se parimisht për të marrë liberalizimin e vizave mbetet vetëm ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi.

“Konsiderojmë se për aq sa luftimi i korrupsionit është një çështje procesi, një çështje që nuk e ka një datë të caktuar, por kërkohet një luftim i vazhdueshëm i kësaj të keqe. Ajo si e tillë nuk është kusht që do ta pengonte liberalizmin e vizave për qytetarët e Kosovës. I japim të drejtë vetës të konstatojmë kështu për shkak se Qeveria Mustafa që nga paslufta është më e pakorruptuara dhe ka bërë shumë në luftimin e kësaj dukurie të keqe”, ka theksuar Avdullahu.

Megjithatë, profesori i së drejtës evropiane Avni Mazreku, konsideron se qasja e institucioneve në luftën kundër korrupsionit është më tepër deklarative sesa konkrete.

Gjatë vitit të kaluar, sipas të dhënave të Policisë së Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, janë trajtuar 41 raste të korrupsionit të nivelit të lartë, duke ngritur aktakuza në 12 raste, me gjithsej 129 persona të profileve të ndryshme të përfshirë në këto aktakuza.

Policia e Kosovës dhe drejtoria për krime ekonomike, brenda të njëjtës periudhë kohore kanë arrestuar 40 persona të dyshuar për raste të korrupsionit dhe qindra kallëzime penale i kanë ngritur pranë institucioneve hetuese. (REL)