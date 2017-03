AGK: Prokuroria t’i trajtoj në mënyrë më aktive rastet e gazetarëve

Përfaqësues të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës (AGK) janë takuar sot në Prishtinë me kryeprokurorin e Kosovës, Aleksandër Lumezi, me ç’rast është diskutuar për “promblemet e gazetarëve në raport me sistemin e drejtësisë dhe rritjen e efikasitetit në krijimin e një ambienti më të sigurt për gazetarët në Kosovë”.

Mëtutjue, në njoftimin e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, theksohet se kryeprokurorit i janë paraqitur rekomandimet e raportit “Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve”.

AGK-ja ka kërkuar që kryeprokurori t’i trajtoj në mënyrë më aktive rastet e gazetarëve.

Gjatë takimit u arrit pajtueshmëria që kryeprokurori të marrë vendim për caktimin e një prokurori për “rastet e kanosjeve apo veprave të tjera penale, që kryhen ndaj gazetarëve lidhur me punën e tyre”.

Po ashtu, AGK-ja ka kërkuar nga prokuroria që ta kundërshtoj mbylljen e seancave gjyqësore në të cilat të akuzuar janë persona të profilit të lartë.