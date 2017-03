Trump e ka ftuar Abbasin për të biseduar për paqe me Izraelin

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, e ka ftuar mbrëmë liderin palestinez, Mahmoud Abbas, për vizitë në Shtëpinë e Bardhë për të diskutuar për paqen e synuar me Izraelin. Kjo ftesë u bë gjatë bisedës së parë telefonike ndërmjet dy liderëve.

Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Trump i ka thënë Abbasit se duhet të zhvilloj negociata dirkete paqësore me Izraelin dhe se Shtetet e Bashkuara do të punojnë për së afërti me të dy palët për arritjen e këtij qëllimi.

Palestinezët ishin të shqetësuar për mbështetjen e fuqishme të zotit Trump për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, i cili ishte njëri nga liderët e parë të jashtëm, që ishte pritur në Shtëpinë e Bardhë, pas inaugurimti të zotit Trump më 20 janar. Po ashtu, Trump dhe Netanyahu shpeshherë kanë pasur biseda telefonike.

Presidenti i Autoritetet palestinez, Mahmoud Abbas, kërkon zgjidhje me dy shtete, ndërsa konsideron se pengesa kryesore për paqe ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve është ndërtimi i vendbanimeve izraelite në tokën e okupuar.