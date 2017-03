Lideri i opozitës në Turqi parasheh dështimin e referendumit

Lideri i partisë kryesore opozitare në Turqi tha se vendi i tij do të votojë kundër rritjes së pushtetit të presidentit Recep Tayyip Erdogan.

Referendumi për këtë çështje do të mbahet në prill.

Kemal Kilicdaroglu, kryetar i Partisë Popullore Republikane, tha se vota “jo” do të fitojë, sepse edhe brenda vetë partisë së Erdoganit “janë ngritur pyetje në lidhje me sistemin e propozuar”.

“Një person me kaq pushtet dhe ndikim do të paraqiste rrezik për të ardhmen e Turqisë”, tha Kilicdaroglu për AFP-në.

Në referendum, turqit do të votojnë për ndryshimet kushtetuese që do të eliminonin rolin e kryeministrit dhe do t’i lejonin presidentit të emërojë direkt zyrtarët publikë, përfshirë edhe ministrat.

Erdogan thotë se ndryshimet janë të nevojshme për të mbrojtur qëndrueshmërinë e vendit dhe se do të ishin të ngjashme me sistemet në SHBA dhe Francë.