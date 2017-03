Mbretëresha britanike Elizbeth i ka dhënë miratimin formal ligjit për Brexit, apo për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian.

Ligji u miratua të hënën nga të dyja dhomat e Parlamentit.

Ai i mundëson kryeministres Theresa May të njoftojë Brukselin se Mbretëria e Bashkuar do të largohet nga BE-ja. Njoftimin do ta pasojë një proces dyvjeçar i negociatave.

May ka thënë se do ta nisë procesin në fund të këtij muaji.