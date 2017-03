Junker thotë se një luftë tregtare BE-SHBA, nuk do të ishte e mirë për asnjërën palë

Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker ka paralajmëruar se lufta tregtare në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, nuk do të ishte e mirë për asnjërën palë.

I pyetur nga gazeta gjermane, Bild am Sonntag,se nëse Evropa mund të përballojë një “luftë tregtare” me Shtetet e Bashkuara, Junker tha se “lufta tregtare nuk është e mirë për interesat e BE-së e as të SHBA-së”.

Ai tha se duhet marrë seriozisht komentet proteksioniste e bëra nga administrata e presidentit Donald Trump.

Ditë më parë, Sekretari i Thesarit, Steven Mnuchin ka thënë se adminsitrata e Trumpit nuk ka dëshirë që të futet në luftë tregtare por tha se është e nevojshme që marrëdhëniet për tregtare të rishikohen.

Trump ka akuzuar Japoninë se ka ulur vlerën e monedhës kombëtare me qëllim që t’i krijojë avantazh eksporteve të vendit.