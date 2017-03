Veseli: Është vullnet i popullit, Kosova do ta ketë ushtrinë e saj

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, tha se Kosova do ta ketë ushtrinë e saj sepse, sipas tij, “ky është vullneti i popullit të Kosovës”.

Veseli tha se Ushtria e Kosovës do të jetë aleate besnike e NATO-s. Deklaratat e Veselit u bënë në përmbyllje të punimeve të Konventës së tetë të Partisë Demokratike të Kosovës në të cilën shpalosi edhe një pjesë të një vizioni për të ardhmen e Kosovës.

“Ushtria e Kosovës do të jetë moderne dhe anëtare dinjitoze e NATO-s. Uniforma e Ushtrisë së Kosovës do t’i shërbejë paqes, stabilitetit dhe idealit për një botë më të mirë. Ne do të jemi aleat besnikë dhe efektivë të aleancës perënimdore në krye me shtetet e Bashkuara të Amerikës” tha Veseli.

Një projektligj për shndërrimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në Ushtri, iu dorëzua pak jabvë më parë Kuvendit të Kosovës nga Presidenti Hashim Thaçi, i cili ka kërkuar nga ligjvënësit ta votojnë, në të kundërtën ka kërcënuar me dorëheqje.

Projektligji për Ushtrinë e Kosovës është kundërshtuar nga Aleanca Veriatlantike, NATO, dhe ambasadori i SHBA-së në Prishtinë, që kanë këkruar ‘krijimin e ushtrisë së Kosovës përmes ndryshimeve kushtetuese”. Ata thanë se “nuk do të mbështesin hapat e njëanshëm”

Ndryshimet kushtetuese ndërkaq vështirë të mund të realizohen për shkak të kundërshtimit të pjesëtarëve të pakicës serbe në Kuvend, të cilët janë mbështetur edh enga Beogradit zyrtar.

Por kryetari i PDK-së dhe njëherësh kryetar i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha të dielën se “ekziston një vendosmëri më e madhe dhe një bashkim më i madh për ta bërë ushtrinë e Kosovës dhe për ta mbrojtur shtetin nga kundërshtarët e jashtëm dhe të brendshëm”.

Veseli tha se “shteti i pavarur dhe sovran i Kosovës nuk është i përkohshëm por është vepra më madhështore e popullit të Kosovës.”

“Si populli me i vjetër në Evropë, ne presim përkrahjen më të madhe në Bashkimi Evropian dhe respekt e njohje të progresit tonë të drejtëanëtarsimin e plotë”, tha Veseli.