Nëse mbahen zgjedhjet presidenciale në Kosovës, banorët serbë do të marrin pjesë në votime, thonë disa serbë të Graçanicës. Megjithatë, ka qytetarë të kësaj komune me shumicë serbe që thonë se janë lodhur nga zgjedhjet dhe nuk do të votojnë për askë.