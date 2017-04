G7 synon mbështetje të gjerë për izolimin e Assadit

Ministrave të jashtëm të Grupit të shtatë vendeve udhëheqëse të industrializuara, sot u janë bashkuar aleatët në Lindjen e Mesme, në përpjekje për izolimin e presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, vetëm disa orë para se Sekretari amerikan i Shtetit, Rex Tillerson, të udhëtojë në Moskë për takim me zyrtarët e lartë të Rusisë, që është mbështetësi kryesor i qeverisë së presidentit Assad.

Në mbledhjen e ministrave të G7-ës, në qytetin veriperëndimor italian, Luka, marrin pjesë edhe ministrat e jashtëm të pesë vendeve të rajonit, që e kundërshtojnë sundimin e Assadit: Turqia, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordania dhe Katari.

G7 përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Japonia, Gjermania, Britania, Italia, Franca dhe Kanadaja.

Ekziston një presion që Rusia t’i ndërprejë lidhjet me Assadin, për shkak të akuzave se kishte lansuar sulm kimik, javën e kaluar, në një qytet që është nën kontrollin e kryengritësve.

Britania dhe Kanadaja kanë thënë se sanksionet kundër Rusisë mund të ashpërsohen nëse Moska e vazhdon mbështetjen për qeverinë e Assadit.

Para takimit në Luka të Italisë, Sekretari i Jashtëm britanik, Boris Johnson, tha se ministrat e jashtëm të G7-ës, diskutojnë për mundësinë e imponimit të sanksioneve të mëtejshme kundër pjesëtarëve të ushtrisë së Sirisë dhe Rusisë.

Por, vendet anëtare të G7-ës kanë qëndrime të ndryshme lidhur me sasinë e presionit ndaj Rusisë për shkak të mbështetjes së Assadit.

Ministri i jashtëm gjerman, Sigmar Gabriel, thotë se Rusia dhe Irani duhet të jenë të përfshira në procesin e paqes, ndërsa zëdhënësi i Ministrisë së jashtme të Japonisë, Masato Ohtaka, tha se Rusia “mund të luaj një rol”.

Ministrat e G7-ës thanë se ata dëshirojnë të dërgojnë “mesazh të pastër dhe të koordinuar” për Rusinë, nëpërmjet Sekretarit amerikan të Shtetit, Rex Tillerson, i cili gjatë ditës pritet të takohet me ministrin e jashtëm rus, Sergei Lavrov, në Moskë.

Presioni diplomatik kundër Moskës është në rritje prej 4 prillit, kur nga një sulm i dyshuar kimik i ushtrisë së Sirisë, që mbështetet nga Rusia, janë vrarë 86 vetë në qytetin, Kan Sheikoun në provincën Idlib, që është nën kontroll të kryengritësve.

Moska dhe Damasku pretendojnë se gazi vdekjeprurës ishte liruar pas sulmeve të forcave qeveritare siriane kundër një depoje të armatimit të kryengritësve. Ky pretendim, është hedhur poshtë nga Shtetet e Bashkuara dhe shtetet e tjera.

Më 7 prill, Shtetet e Bashkuara me dhjetëra raketa speciale e sulmuan një bazë ajrore në Siri, për të cilën Uashingtoni thotë se ishte vend prej nga është lansuar sulmi kimik.

Kjo ka shkaktuar dënim nga Rusia dhe Irani, që Assadit i kanë dhënë ndihmë madhore diplomatike dhe ushtarake, gjatë luftës tashmë gjashtëvjeçare në Siri.

Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara kanë tërhequr vërejtjen se mund të ndërmarrin sulme të mëtejshme ushtarake kundër forcave të Sirisë, nëse qeveria e këtij vendi vazhdon të përdorë armatim kimik ose bomba-fuçi.

“Pamjet e njerëzve të sulmuar me gaz dhe të goditur nga bombat-fuçi, sigurojnë se nëse ne shohim këtë lloj të aksionit përsëri, ne e mbajmë të hapur mundësinë e aksionit të mëtejshëm”, tha zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Sean Spicer.

Mëtutje ai theksoi se në krahasim me Rusinë, gjithnjë e më tepër vende i mbështesin Shtetet e Bashkuara.

“Nëse ju shikoni në vendet që janë me ne, kjo flet në mënyrë mjaft të zëshme se numri i shteteve që qëndrojnë krah për krah me presidentin tonë është në rritje. Në anën tjetër, Rusia, qëndron vetëm me Sirinë, Korenë Veriore dhe Iranin. Mendoj se është mjaft e qartë se ne jemi në anën e drejtë të kësaj çështjeje”, tha Sean Spicer. (REL)

Përgatiti: Fatmir Bujupi