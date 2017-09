Lista Serbe ka vendosur të jetë pjesë e qeverisë Haradinaj

Lista Serbe do të jetë pjesë e qeverisë së ardhshme të Kosovës, e cila do të udhëhiqet nga Ramush Haradinaj, kanë vendosur sot deputetët e kësaj liste, pas takimit me drejtorin e Zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Marko Gjuriq.

Në konferencën e sotme për shtyp në Beograd, është thënë se Lista Serbe do t’i udhëheq ministrinë për kthim dhe komunitete, bujqësi dhe zhvillim rural dhe për qeverisjen lokale, raporton agjencia Beta.

Kjo listë, po ashtu do t’i ketë 6 ndihmësministra.

“Me hyrjen në këtë qeveri, do të kemi rast të angazhohemi për programin e Listës Serbe”, tha Nenad Rikallo, nga kjo listë.