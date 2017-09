Britania do të votojë një projektligj të rëndësishëm për jetësimin e Brexit-it

Agjencia e lajmeve Reuters, ka raportuar se qeveria e kryeministres britaneze, Theresa May, është e bindur se do të dalë fituese në votimin e projektligjit që do të mbahet sot ose nesër, ka thënë zëdhënësi i kryeministres.

Ky projektligj është pjesë e rëndësishme e legjislacionit të Brexit, ka shtuar ai.

Parlamenti do të votojë projektligjin rreth Brexit-it, hap ky që i mundëson Britanisë të kalojë në fazën tjetër të largimin nga BE, në fazën e ligjbërjes.

I pyetur nëse qeveria ështe e bindur për rezultatin e votimit të këtij projektligji, ai tha “Po, e kemi thënë se është një projektligj i rëndësishëm për shkëputje të lehtë nga Brexit, si në fushën e bizensit, ashtu edhe për gjithë vendin, dhe ne inkurajojmë të gjithë anëtarët e parlamentit të mbështesin këtë projektligj”