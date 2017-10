Policia interviston deputetin Milaim Zeka

Policia e Kosovës ka intervistuar deputetin e Kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë Nisma, Milaim Zeka.

“Policia e Kosovës ka intervistuar personin me inicialet M.Z. lidhur me veprën penale që ndërlidhet me ,,Mashtrim” dhe shmangie nga tatimi”, thuhet në një përgjigjeje për Radion Evropa e Lirë të Zyrës për Informim të Policisë së Kosovës.

Lidhur me këtë rast, thuhet se Policia e Kosovës të gjitha veprimet e mëtejme do t’i ndërmerr në konsultim dhe koordinim me prokurorinë kompetente.

Ditë më parë, mediat vendore, përkatësisht portali Insajderi, kishte raportuar se deputeti Zeka ka qenë i përfshirë në një skemë mashtrimi të mbi 900 qytetarëve me viza pune në Gjermani.