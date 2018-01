Vuçiq: Për të hyrë në BE, duhet të zgjidhim çështjen e kufirit

Rruga në Bashkimin Evropian çon edhe përmes përcaktimit të qartë të kufijve tanë, tha presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

Duke folur për mediat serbe në lidhje me euro-integrimet, Vuçiq tha se Serbisë "nuk do t'i lejohet hyrja në BE pa zgjidhje të qartë të çështjes së kufijve".

"Kur do ta zgjidhim, është çështje tjetër. A duam ta zgjidhim ose jo? Populli do të duhet të thotë në një referendum se çfarë mendon", tha Vuçiq.

Ai vuri në dukje se ambasadori i ri i Francës në Beograd i ka thënë atë që është e njohur - se Serbia do të duhej të bëjë marrëveshje ligjërisht të detyrueshme me Kosovën, e cila parashikon zgjidhje të çështjes së kufirit.

Vuçiq tha se konfliktet me shqiptarët "nuk kanë shanse dhe lumturi".

Serbia, me Kushtetutë, e konsideron ende Kosovën pjesë të saj.