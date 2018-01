Trump: BE është shumë e "padrejtë" në praktikat tregtare me SHBA-në

Presidenti amerikan, Donald Trump ka thënë se Bashkimi Evropian bën tregti “shumë të padrejtë” me Shtetet e Bashkuara dhe ka paralajmëruar “se mund të shndërrohet në diçka shumë të madhe”.

Komentet e Trumpit kanë ardhur pas publikimit të intervistimit të tij nga Piers Morgan, që është realizuar më herët, mirëpo është publikuar dje.

“Bashkimi Evropian e ka trajtuar SHBA-në në mënyrë shumë të padrejtë kur është puna te tregtia”, ka thënë presidenti amerikan.

“Ne nuk mund të vendosim produktet tona brenda. Është shumë shumë e vështirë. Derisa ata dërgojnë produkte te ne, pa taksa, apo shumë pak taksa”, ka thënë ai.

Trump thënë se Bashkimi Evropian nuk ka qenë i padrejtë vetëm në tregti, “mirëpo e gjithë BE-ja ka qenë e tillë ndaj SHBA-së. Dhe mendoj se kjo do të jetë në dëm të madh të tyre”.

Trump po ashtu ka thënë se do të ketë qëndrim më të “ashpër” përballë negociatave për Brexit.

“A do të ishte kjo mënyra se si do të negocioja? Jo, nuk do të negocioja në këtë mënyrë, do të kisha një qasje tjetër”, ka thënë ai.

Kryeministrja britanike, Theresa May është e përfshirë negociatat e komplikuara me BE-në, në kuadër të planifikimeve që deri në mars të vitit 2019, Britania të largohet nga Bashkimi Evropian.

Trump po ashtu ka thënë se do të vizitojë Britaninë gjatë këtij viti, duke shtuar se beson që është “shumë i popullarizuar” në këtë shtet.

Në komentet e raportuara më herët, Trump ka thënë, se ka mundësi të kthimit në Marrëveshjen e Parisit për Klimën, mirëpo vetëm nëse bëhen ndryshime të mëdha.

“Nëse ata krijojnë një marrëveshje të mirë, ka gjithmonë një mundësi për t’u kthyer”, ka thënë Trump.

“Nëse dikush do të thotë “Shkoni prapë në Marrëveshjen për Klimën”, do të duhej të ishte një marrëveshje plotësisht e re, sepse e kaluara ka qenë e tmerrshme, ka shtuar ai.

Në qershor të vitit 2017, Trump ka njoftuar se është duke larguar SHBA-në nga ky pakt, duke e konsideruar “marrëveshje të keqe” për ekonominë amerikane.

Aktualisht SHBA është vendi i vetëm jashtë paktit, i cili është nënshkruar nga paraardhësi i Trumpit, Barack Obama.