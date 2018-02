Kontesti me Maqedoninë, ministri grek kërcënohet me vdekje

Zyrtarët në Greqi thanë se po hetojnë një kërcënim me vdekje ndaj ministrit të Jashtëm të këtij vendi, i cili besohet se ka lidhje me përpjekjet për zgjidhjen e kontestit të emrit me Maqedoninë.

Ministri i Jashtëm, Nikos Kotzias, ka marrë një letër që “përmban kërcënime për të dhe familjen e tij”, tha ministri i Mbrojtjes Civile, Nikos Toskas.

Ai tha se në letër “përmenden edhe tre plumba për Kotzias”.

Toskas shtoi se në javët e fundit, Kotzias ka marrë edhe letra dhe thirrje të tjera kërcënuese, ashtu si edhe ministrat e tjerë qeveritarë.

Toskas nuk dha më shumë hollësi.

Athina dhe Shkupi janë duke bërë bisedime për zgjidhjen e kontestit të emrit të Maqedonisë, i cili ka tensionuar marrëdhëniet midis tyre prejse Maqedonia ka shpallur pavarësinë në vitin 1991.

Greqia refuzon ta njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni.

Për më shumë, lexoni këtu.