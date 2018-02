Schulz tërhiqet për shkak të mospajtimeve për koalicion me kancelaren Merkel

Lideri i Partisë Socialdemokrate (SPD) të Gjermanisë, Martin Schulz, thotë se menjëherë tërhiqet nga kjo pozitë për të lejuar ripërtirje në këtë parti.

Udhëheqësit e kësaj partie të qendrës së majtë, thanë dje se lider i përkohshëm deri në kongresin e partisë më 22 prill, do të jetë kryetari i qytetit të Hamburgut, Olaf Scholz.

Martin Schulz, 62 vjeçar, u tha gazetarëve se udhëheqja e partisë unanimisht e ka nominuar shefen e grupit parlamentar të kësaj partie, Andrea Nahles, 47 vjeçare, për ta zëvendësuar atë në krye të partisë. Kandidatura e saj duhet të miratohet në mbledhjen e kongresit.

Dorëheqja e zotit Schulz ishte pritur gjërësisht, pasi ai është tërhequr nga plani për tu bërë ministër i jashtëm i Gjermanisë, në koalicionin e ri qeverisës me konservatorët e kancelares, Angela Merkel.

Shumë anëtarë të SPD-së ishin të zhgënjyer me këtë plan, me të cilin do të përfundonte paqartësia politike katërmujore, pasi partia e zonjës Merkel nuk ia doli ta sigurojë shumicën e votave në zgjedhjet e fundit parlamentare.