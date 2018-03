Mueller i kërkon dokumente organizatës së Trumpit lidhur me çështjen ruse

Këshilltari special, Robert Mueller i ka nisur Organizatës së Trumpit kërkesë për dokumente, duke përfshirë disa që janë të lidhura me Rusinë, ka raportuar The New York Times, duke cituar dy persona që kanë njohuri për këtë çështje, transmeton Reuters.

Detajet e kërkesës nuk janë bërë të ditura, ka raportuar Times, mirëpo kjo është hera e parë që Mueller ka kërkuar materiale të lidhura drejtpërdrejt me biznesin e presidentit amerikan, Donald Trump.

Mueller është duke hetuar ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet Bashkuara dhe bashkëpunimin e mundshëm me fushatën e Trumpit.

Moska mohon të dy supozimet.