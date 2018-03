BE miraton udhëzimet për marrëdhënie me Britaninë pas Brexitit

Presidenti i Këshillit Evropian, Donald Tusk ka thënë se Bashkimi Evropian është pajtuar me udhëzimet të cilat do të udhëheqin diskutimet lidhur me marrëdhëniet e së ardhmes dhe lidhjet tregtare me Britaninë, pas largimit të kësaj të fundit nga blloku vitin e ardhshëm, transmeton AP.

Tusk ka thënë gjatë samitit në Bruksel se udhëzimet do të orientojnë “marrëdhëniet e së ardhmes mes BE-së dhe Mbretërisë së Bashkuar”.

Në këtë dokument tregohet qasja e 27 vendeve anëtare të BE-së, duke përfshirë disa çështje si sigurinë, marrëdhëniet në mbrojtje dhe politikë të jashtme si dhe marrëveshjen për tregti në të ardhmen.

Britanisë i është lejuar të negociojë marrëveshje tregtare pasi të largohet nga blloku më 29 mars 2019, mirëpo asnjëri nga paktet nuk mund të fillojë zbatimin pa lejen e BE-së para fundit të dhjetorit 2020, që nënkupton periudhën tranzitore pas Brexitit.