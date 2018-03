Thaçi shprehet i zhgënjyer me deportimin e gjashtë shtetasve turq nga Kosova

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi përmes një postimi në Facebook ka reaguar pas arrestimit dhe deportimit të gjashtë shtetasve turq nga Kosova.

Ai ka shprehur zhgënjimin e tij lidhur me siç ka thënë dështimin e mbrojtjes së parimeve thememore të të drejtave njerëzore për shtetasit e huaj, që jetojnë dhe punojnë në vendin tonë.

“Unë jam i informuar nga organet kompetente pas ngjarjes se gjashtë shtetas janë deportuar sot në Turqi me arsyetimin se nuk kanë pasur leje qëndrimi në Kosovë. Ne tani duhet të sqarojmë arsyet që kanë çuar deri në deportimin e këtyre shtetasve turq për në Turqi. Dua të siguroj qytetarët e Republikës së Kosovës dhe të gjithë shtetasit e huaj që jetojnë dhe punojnë në Kosovë, se Kosova do të mbrojë me çdo kusht vlerat e saj kushtetuese, të cilat mbi gjithçka tjetër, i sigurojnë çdo individi që të shpreh pa frikë identitetin, besimin, kulturën, ideologjinë, mendimin dhe fjalën e lirë.

Thaçi po ashtu ka thënë se askush nuk guxon të persekutohet, censurohet apo edhe deportohet për shkak se ka një besim apo ideologji ndryshe nga dikush tjetër.