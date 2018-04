Kosova i ofron statusin e refugjatit të kërkuarit nga Turqia

Autoritetet e Kosovës i kanë dhënë statusin e refugjatit, shtetasit turk, Ugur Toksoy, pas më shumë se katër muajve prej kur një prokuror tërhoqi kërkesën për ekstradimin e tij në Turqi me dyshimin se është anëtar i organizatës Hizmet të udhëheqësit fetar turk, Fetullah Gulen.



Avokati i Toksoy, Leutrim Syla, ka thënë se klienti i tij tashmë nuk mund të dëbohet në bazë të ligjeve në fuqi.



“Në bazë të kërkesës, në bazë të arsyes që ka kërkuar statusin e refugjatit, është përmbushur definicioni i refugjatit. Refugjati është një person që rrezikon të përndiqet”, ka thënë avokati Syla për Radion Evropa e Lirë.



“Në momentin që ka status të refugjatit ai nuk mund të ekstradohet. Duhet t’i hiqet statusi i refugjatit për t’u ekstraduar. Nuk guxon të dëbohet.”



Më 29 mars, Policia e Kosovës ka arrestuar dhe dëbuar në Turqi gjashtë qytetarë turq, pesë prej tyre punonjës në shkollën “Mehmet Akif”, ndërsa i dëbuari i gjashtë ishte mjek turk.



Syla ka thënë se klienti i tij e ka fituar këtë status para se gjashtë shtetasit turq të dëbohen.



“Ugur Toksoyt i është aprovuar statusi refugjatit me herët. Ky e ka marrë vendimin me datë 30 Mars kurse aprovimi i është bërë me datë 28. Do të thotë kjo ka ndodhur para ngjarjeve kur të tjerët janë dëbuar”, ka thënë avokati Syla.



Kryeministri i Kosvoës Ramush Haradinaj ka shkarkuar ministrin e tij të Brendshëm, Flamur Sefaj dhe shefin e Inteligjencës, Driton Gashi, pas dëbimit të gjashtë shtetasve turq.

Haradinaj tha se nuk ishte informuar për deportimin e tyre.



Autoritetet e sigurisë në Kosovë, nën arsyetimin se këta persona paraqesin rrezik për sigurinë kombëtare, fillimisht ua revokuan të njëjtëve të drejtën e qëndrimit dhe më pas i deportuan nga Kosova për në Turqi, në bashkëpunim me inteligjencën turke.



Shkollat "Mehmet Akif" në Kosovë i përkasin Institucionit Arsimor Gylistan. Ky i fundit ka kopshte, institucione parashkollore, shkolla fillore dhe të mesme në gjithë Kosovën.