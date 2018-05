Zëvendësministri Gjergj Dedaj nuk e di zyrën e shefit të tij 

Zëvendësministri i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, Gjergj Dedaj ka rrëfyer relacionin e tij me ministrin e Jashtëm Behgjet Pacolli. Dedaj ka thënë se kanë kaluar gjashtë muaj prej kur ai është në pozitën e zëvendësministrit, porse sipas tij, ai e ka të pamundur komunikimin me shefin e tij, Behgjet Pacolli.



Në takim me kryeministrin Ramush Haradinaj, Dedaj është ankuar për injorim të vazhdueshëm që siç thotë ai, i bëhet nga ministri i Jashtëm Behgjet Pacolli. Deda ka thënë që as nuk e di se ku e ka zyrën shefi i tij.



“Unë personalisht kam vërejtje në komunikimin që kemi në relacionin me ministrin, sepse tash e gjashtë muaj, unë dua t’iu them zotëri kryeministër i nderuar se nuk kemi asnjë komunikim. Ministria e Jashtme është dikaster tejet i rëndësishëm dhe unë ende nuk e di zyrën e ministrit tim. Kjo më ka vënë në pozitë të vështirë çdo mëngjes”, ka deklaruar zëvendësministri Dedaj.



Dedaj i bëri këto komente në takim me kryeministrin Ramush Haradinaj i cili ka ftuar për raportim, tetëdhjetë zëvendësministrat e Qeverisë së Republikës së Kosovës.



Gjatë takimit, kryeministri Haradinaj ka kërkuar nga zëvendësministrat angazhim maksimal.



“Ju e keni kuptuar përgjegjësinë kushtetuese që keni. Jemi në një periudhë që ka peshë për vendin, ku secili e ka rolin e tij. Ju ftoj të jemi bashkë që të mos dështojmë drejt rrugëtimit tonë drejt familjes evropiane’’, ka deklaruar Haradinaj.



Qeveria e drejtuar nga kryeministri Haradinaj ka numrin më të madh të zëvendësministrave.