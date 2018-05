Pentagoni 'gati për t'iu përgjigjur' çdo provokimi nga Koreja e Veriut

Pentagoni është i gatshëm t’i përgjigjet çdo "veprim provokues " nga Koreja e Veriut, ka bërë të ditur gjeneral-lejtnant Kenneth McKenzie.



"Ne jemi duke qëndruar si një boksier, jemi të gatshëm të përgjigjemi ", tha Drejtori i Shtabit të Përbashkët të ushtrisë amerikane, McKenzie.



"Do të shohim se çfarë zhvillime do të ketë në ditët e ardhshme. Nëse ndodhin veprime provokative nga Koreja e Veriut, ne me siguri do të jemi gati në bashkëpunim me aleatët dhe partnerët tanë në rajon ", ka përfunduar Kenneth McKenzie.