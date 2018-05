Kryeministri spanjoll do të përballet me votëbesim

Kryeministri spanjoll Mariano Rahoj do të përballet me votëbesim në lidhje me rastet e korrupsionit që përfshijnë anëtarë të partisë së tij Partisë Popullore.



Kërkesa për votim për besimin e qeverisë u parashtrua nga socialistët e opozitës, por ende nuk dihet nëse opozita i ka të votat për rënien e qeverisë së Rahoyit, shkruan Reuters.



Gjykata shqiptoi dënimë të mëdha me burgim për anëtarët e shquar të Partisë Popullore. Rahoj është kryeministri i parë aktual i Spanjës që është thirrur për të dëshmuar në gjyq.