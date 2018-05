Trump: Takimi me Kim Jong Un ‘mund të ndodhë me 12 qershor’

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump ka bërë të ditur se samiti i tij i planifikuar me udhëheqësin e Koresë së Veriut, Kim Jong Un ‘mund të ndodhë’.



"Ne do të shohim se çfarë do të ndodhë. Jemi duke negocuar me ta(Korenë e Veriut), mund të ndodhë takimi edhe me 12 qershor. Duam që ky takim të ndodhë", ka thënë Trump, një ditë pasi ka anuluar takimin e tij me Kim Jong Un.



Gjithashtu, Trump në profilin e tij në Tëitter ka shkruar se negociatat me Korenë e Veriut janë "një lajm i mirë".



"Një deklaratë e ngrohtë dhe produktive nga Koreja e veriut është lajm shumë i mirë dhe së shpejti do të shohim se ku do të na shpie, me shpresë për prosperitet të gjatë dhe paqe të qëndrueshme", ka shkruar Trump në Tëitter.