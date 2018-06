Shënohet një vjetori i sulmit terrorist në Urën e Londrës

Kryeministrja e Britanisë, Theresa May, tha se Britania do të qëndrojë fuqishëm kundër terrorizmit, në përvjetorin e sulmit me veturë dhe thikë në Urën e Londrës.

Tetë persona u vranë dhe së paku 50 janë plagosur kur tre sulmues vrapuan drejtë kalimtarëve në urë dhe sulmuan njerëzit. Ky sulm ndodhi dy javë pas eksplodimit në një koncert në Manchester, që la të vrarë 22 persona.

Shumë qytetarë, politikanë dhe punonjës të emergjencave po marrin pjesë në një meshë të së dielës në një katedrale afër Urës së Londrës. Shteti do të mbajë një minutë heshtje në 4:30 pasdite. Kryeministrja May ka nderuar ata që ndërhynë në parandalim të sulmit duke përfshirë Ignacio Echeverria, spanjolli që sulmoi sulmuesit dhe vdiq në sulm.