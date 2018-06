Delawie: Trajnimet në Akademinë e Sigurisë të jenë në përputhje me standardet

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delawie, ka deklaruar se të gjithë ata që trajnohen në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike, duhet të sigurohen që trajnimin që e marrin të jetë në përputhje me standardet e kërkuara nga ky institucion.

Delawie i bëri këto komente gjatën një vizite që pati bashkë me ministrin e Punëve të Brendshme, Bejtush Gashi në Akademinë e Sigurisë, me rastin e akreditimit të kësaj të fundit në Asociacionin e Drejtorëve të Standardeve dhe Trajnimeve të SHBA-së.



Ministri i Punëve të Brendshme, Bejtush Gashi tha se pa ndihmën e ndërkombëtarëve ky akreditim do të ishte i vonuar.

"Jam i vetëdijshëm dhe i vlerësoj lartë përpjekjet për kapërcimin me sukses të vështirësive të ndeshura përgjatë këtij procesi”.



Drejtor i përgjithshëm i Akademisë së Kosovës për Siguri Publike, Ismail Smakiqi, tha se akreditimi ndërkombëtar që ndodhi në muajin e kaluar nga Asociacioni i Drejtorëve të Standardeve dhe Trajnimeve, është akreditimi i parë i Asociacionit jashtë SHBA-së.