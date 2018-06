Norvegjia kërkon rritjen e trupave amerikane afër kufirit me Rusinë

Norvegjia do t’i kërkojë Shteteve të Bashkuara të dyfishojnë numrin e trupave amerikane të stacionuar në këtë shtet, ndonëse një hap i tillë mund të rrisë tensionet me Rusinë fqinje kanë thënë ministrat.

Ky hap i njoftuar nga ministria e Jashtme dhe e ajo e Mbrojtjes në Oslo më 12 qershor, vjen pas rritjes së kujdesit mes shteteve që kanë në kufi Rusinë, pasi kjo e fundit ka ankesuar Krimenë nga Ukraina më 2014.

Nëntë kombe që gjenden përgjatë bregut lindor të NATO-s kanë bërë thirrje javën e kaluar për rritje të prezencës së aleancës ushtarake në rajonet e tyre, për shkak të rritjes së shqetësimeve për agresionin rus.

Rreth 330 trupa amerikanë pritet të largohen nga Norvegjia në fund të këtij viti, pasi një kontigjent fillestar ka arritur në këtë vend në janar të vitit 2017 për të kryer trajtime për luftime në kushte të dimrit.

Ata kanë qenë trupat e parë të huaj që janë vendosur në Norvegji, vend anëtar i NATO-s nga Lufta e Dytë Botërore.

Vendimi për të mirëpritur këta trupa vitin e kaluar ka zemëruar Rusinë, pasi Moska ka paralajmëruar se mund të përkeqësohen marrëdhëniet bilaterale me Oslon dhe të përshkallëzohet situata në anën veriore të NATO-s.

Ministrja e Jashtme norvegjeze, Ine Eriksen Soereide, u ka thënë gazetarëve më 12 qershor se vendimi për të rritur prezencën ushtarake është mbështetur në parlament dhe nuk përbën vendim për krijimin e një baze të përhershme amerikane në Norvegji.

Ajo ka thënë se Oslo do t’i kërkojë Uashintonit të dërgojë 700 trupa ushtarakë duke filluar nga viti i ardhshëm, duke thënë se trupat shtesë do të vendosen afër kufirit me Rusinë në rajonin Troms.