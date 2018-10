Bolton: SHBA vazhdon të mbështesë një zgjidhje paqësore për Nagorno-Karabakh

Këshilltari për siguri kombëtare i Shtëpisë së Bardhë, John Bolton thotë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin zgjidhje paqësore për konfliktin në mes të Azerbajxhanit dhe Armenisë mbi rajonin Nagorno-Karabakh.

Bolton u tha gazetarëve në Baku se ai ka biseduar me presidentin e Azerbajxhanit, Ilham ALiyev dhe me ministrin e Jashtëm, Elmar Mammadyarov, lidhur me çështjen e Nagorno-Karabakh.

Bolton tha se do ta vizitojë Armeninë më 25 tetor dhe do të flasë për konfliktin edhe me zyrtarët armenë.

Nagorno-Karabakh, që banohet kryesisht me armenë etnikë, ka shpallur pavarësinë nga Azerbajxhani pas luftës së viteve 1988-94, ku janë vrarë 30 mijë persona dhe janë zhvendosur qindra mijëra të tjerë.

Që prej vitit 1994, ky rajon është nën kontrollin e forcave që janë armenë etnik dhe që Baku thotë se përfshinë në të edhe ushtarë që mbështeten nga Armenia.

Pavarësia e këtij rajoni nuk është njohur nga asnjë shtet.