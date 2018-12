Biden po e shqyrton kandidimin për president të SHBA-së

Ish- nënpresidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, gjatë pushimeve të fundvitit do të diskutojë më familjarë nëse do të kandidojë prap për postin e Presidentit të SHBA-ve, kanë thënë burime të afërta me Biden, transmeton AP.

Ata folën në kushte anonimiteti pasi Biden ende po e peshon këtë çështje.

Ky ka qenë një vit me shumë aktivitete për Joe Biden, përfshirë vizitat në 31 shtet, për të përkrahur, aktivitetet e kandidatëve demokrat për zgjedhjet e nëntorit, por edhe për të promovuar një libër për djalin e tij të ndjerë.

Sipas këtyre burimeve, Biden ka mbajtur disa takime kohën e fundit me përkrahës të vjetër të tij, për të parë se çfarë mund të duket një fushatë presidenciale e ardhshme.

Ai e deklaroi veten "personi më i kualifikuar në vend për të qenë president" gjatë një paraqitje javën e kaluar në Montana.