Asnjë gjurmë nga aeroplani me të cilin udhëtonte futbollisti Sala

Futbollisti i Premier Ligës, Emiliano Sala ka qenë duke udhëtuar me aeroplanin, që humbi kontaktin me radarët, gjatë fluturimit mbi kanalin që bashkon Anglinë me Francën, tha një zyrtar i policisë franceze, raporton Reuters.

Rojet bregdetare thanë se morën një alarm të hënën në mbrëmje, nga kontrolli i trafikut ajror, se një aeroplan i vogël ishte zhdukur në veri të Guernsey.

Asnjë gjurmë e aeroplanit me të cilin udhëtonte futbollisti Sala, nuk është gjetur deri më tani.

Ndiqeni Radion Evropa e Lirë, përmes aplikacionit në iOS dhe Android