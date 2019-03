Zyrtarët e lartë të Rusisë dhe SHBA-së do të bisedojnë për situatën në Venezuelë

Zëvendësministri i Jashtëm rus, Sergei Ryabkov i ka përshkruar bisedimet e ardhshme me Përfaqësuesin e Posaçëm të Shteteve të Bashkuara për Venezuelën si “biseda të planifikuara” dhe “jo një takim spontan”. Ky takim është thirrur në përgjigje të përkeqësimit të kushteve në shtetin e Amerikës Jugore.

Ryabkov i tha agjencisë shtetërore të lajmeve ruse, TASS se takimi me diplomatin e SHBA-së, Elliott Abrams, do të zhvillohet në Romë më 19 mars.

Më herët, Departamenti amerikan i Shtetit njoftoi se Abrams do të qëndrojë në Romë më 18 dhe 19 mars, ku do të takohet me Ryabkhovin për të “diskutuar për përkeqësimin e situatës në Venezuelë”.

Uashingtoni tha se Abrams gjithashtu do të takohet me zyrtarë italianë gjatë qëndrimit në Romë.

Lideri opozitar në Venezuelë Juan Guaido e ka shpallur veten president të përkohshëm të vendit më 23 janar. Ai është njohur si udhëheqës i shtetit nga Shtetet e Bashkuara, shumica e vendeve të Bashkimit Evropian dhe shtetet e Amerikës Latine.

Rusia, Irani, Kuba, Bolivia dhe Turqia, vazhdojnë ta njohin Nicolas Maduron si president të Venezuelës.

Rusia – që i kanë dhënë hua miliarda dollarë Venezuelës gjatë viteve të fundit – është mbështetësja kryesore e Maduros, që prej se Guaido kontestoi rolin e tij si udhëheqës i vendit.