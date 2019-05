SHBA dyshon se janë përdorur armë kimike në Siri

Shtetet e Bashkuara kanë thënë se dyshojnë që Qeveria Siriane ka kryer sulm kimik.

Departamenti amerikan i Shtetit ka thënë përmes një deklarate se është duke hetuar nëse është përdorur gaz klori në Provincën Idlib, e cila njëherësh është zona e fundit e kontrolluar nga opozita në këtë shtet.

Zëdhënësja e Departamentit amerikan të Shtetit, Morgan Ortagus, ka thënë përmes një deklarate se nëse qeveria e presidentit sirian, Bashar al-Assad, “përdor armë kimike, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tanë do të përgjigjen shpejt dhe në mënyrë adekuate”.

Ortagus po ashtu ka kritikuar Rusinë, aleaten kyçe të Damaskut, për atë që e ka cilësuar si “fushatë dezinformuese”, përmes së cilës ka synuar të fajësojë rebelët opozitarë për sulmet kimike.

Kreu i Qendrës ruse për Pajtim në Siri, Viktor Kupchishin, ka thënë më 21 maj se militantët e kapur nga trupat siriane kanë treguar se kanë planifikuar të kryjnë sulme të rreme kimike dhe më pas të fajësojnë forcat qeveritare.

Rusia dhe Turqia, që njihet si aleate kyçe e rebelëve, kanë arritur marrëveshje në shtator të vitit të kaluar për të krijuar një zonë të demilitarizuar në Idlib.

Kjo marrëveshje është arritur për shkak të mundësisë së përshkallëzimit të situatës në Idlib, çka do të mund të rezultonte me fluks refugjatësh që supozohej se do të niseshin drejt Ankarasë.