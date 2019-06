Mogherini: Mungesa e datave për Shkupin dhe Tiranën është e keqe për rajonin

Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, tha të hënën se mungesa e vendimit për datën e nisjes së negociatave të anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, do të kishte pasoja të këqija për sigurinë dhe bashkëpunimin në rajon, si dhe për procesin e përafrimit të Ballkanit Perëndimor me BE-në.

Mogherini i bëri komentet në ditën e parë të takimit të ministrave të Jashtëm të BE-së në Luksemburg.

Ajo tha se Komisioni Evropian konsideron se Shkupi dhe Tirana janë gati për të filluar negociatat.

"Është interesi ynë që vendet e Ballkanit Perëndimor të përfshihen në Bashkimin Evropian", tha Mogherini.

Ministrat e BE-së pritet të vendsin të martën për këtë çështje.

Por, burime nga BE-ja kanë thënë se vendimi për dhënien e datës për Maqedoninë e Veriut do të shtyhet deri në vjeshtë, ndërsa për Shqipërinë, për shkak të paqëndrueshmërisë politike dhe problemeve me krimin e organizuar, BE-ja nuk është e gatshme që ta miratojë datën.

Lexoni edhe këto:

Holanda edhe zyrtarisht për pezullimin e regjimit pa viza për Shqipërinë

Shkupi mes datës për negociata me BE-në dhe zgjedhjeve të parakohshme