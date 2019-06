Katër vetë dënohen me burgim të përjetshëm për vdekjen e 71 migrantëve

Një trafikues afgan me qenie njerëzore dhe tre shoqërues të tij bullgarë u dënuan me burgim të përjetshëm, për shkak të vdekjes së 71 migrantëve, të cilët u ngufatën brenda një kamioni, pranë një fshati të Austrisë, në vitin 2015.

Gjykata në Hungari e shpalli vendimin të enjten, pasi udhëheqësi i unazës afgane, Samsoor Lahoo, 32 vjeç, dhe shoqëruesit e tij u gjetën fajtorë për trafikim të organizuar të njerëzve dhe vrasje, në gusht të vitit 2015.

Gjykata zbuloi se ata kanë refuzuar të hapin dyert e kamionit, për të lejuar qarkullimin e ajrit, pavarësisht lutjeve të njerëzve që ishin brenda.

Në vendimin final, gjykatësi i rastit, Erik Mezolaki, tha se tre nga trafikuesit nuk do ta kenë mundësinë e lirimit me kusht. Ai tha se i katërti do të kalojë së paku 30 vjet në burg.

Nga tre bashkëpunëtorët bullgarë njëri u identifikua si zëvendës i Lahoo, i dyti si shofer i kamionit dhe i treti si shofer i një makine që shoqëronte kamionin.

Viktimat kanë qenë refugjatë nga Afganistani, Irani, Iraku dhe Siria.

Në mesin e tyre kanë qenë: tetë gra, katër fëmijë dhe 59 burra.