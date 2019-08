Ukraina dhe Polonia duan që të vazhdojnë sanksionet ndaj Rusisë

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskiy tha sot se ai dhe homologu i tij polak, janë pajtuar se sanksionet ndaj Rusisë duhet të vazhdojnë, derisa Ukraina të mund të riktheje territorin e humbur, pas aneksimit të Gadishullit ukrainas të Krimesë nga Moska më 2014.

I shoqëruar nga disa anëtarë të kabinetit të tij të ri, Zelenskiy po qëndron në Poloni, ku përveç takimeve me homologun e tij, do të marrë pjesë edhe në ceremoninë që shënon 80-vjetorin e fillimit të Luftës së Dytë Botërore, që do të mbahet të dielën.

Pas takimit me presidentin e Polonisë, Andrzej Duda, Zelenskiy tha se të dy janë pajtuar që të ndërmarrin hapa që do t’i jepnin fund luftës në lindje të Ukrainës dhe kthimin e Gadishullit të Krimesë te Ukraina.

Presidenti polak Duda tha se e ka siguruar Zelenskiy për mbështetjen e tij sa i përket “sovranitetit, pavarësisë dhe integritetit territorial të Ukrainës”.

Duda tha po ashtu se Krimeja, por edhe pjesët lindore të Ukrainës – ku separatistët e mbështetur nga Rusia po luftojnë kundër forcave qeveritare ukrainase – “duhet t’i kthehet plotësisht kontrollit të Ukrainës”.

“Në këtë kontekst, ne besojmë se politika e sanksioneve (kundër Rusisë) duhet të vazhdojë”, tha presidenti i Polonisë.

Të dielën, Duda, Zelenskiy, nënpresidenti amerikan, Mike Pence dhe dhjetëra liderë botërorë do të marrin pjesë në ceremonitë që mbahen në Varshavë, për të shënuar 80-vjetorin e nisjes së Luftës së Dytë Botërore dhe pushtimin e Polonisë nga Gjermania naziste.