Merkel viziton për herë të parë Aushvicin

Kancelarja gjermane, Angela Merkel, viziton të premten ish-kampin nazist në Aushvic, për herë të parë në 14 vitet e saj si kancelare.



Vizita e Merkelit bëhet në një kohë kur Gjermania po shënon një ringjallje të anti-semitizmit dhe rritje të elementeve të krahut të djathtë.



Merkel është kancelarja e tretë gjermane që vizitoi ish-kampin në Poloni.



Udhëtimi i saj është jashtëzakonisht simbolik, pasi bëhet para shënimit të 75- vjetorit të çlirimit të këtij kampi nga trupat sovjetike më 27 janar 1945.



Në prag të udhëtimit të saj, Merkel tha se "lufta kundër anti-semitizmit dhe kundër të gjitha formave të urrejtjes" ishte përparësi për qeverinë e saj.

65-vjeçarja premtoi gjithashtu "vendosmëri" nga qeveria për të mundësuar që jeta e hebrenjëve të lulëzonte në Gjermani.

Merkel do të mbajë një minut heshtje në “Murin e Vdekjes”, vendi ku mijëra të burgosur të kampit u qëlluan për vdekje.



Gjatë vizitës, Merkel gjithashtu do të mbajë një fjalim, si dhe të vendosë një kurorë me lulenë ish- kampin e afërt Birkenau.



“Vizita është një sinjal veçanërisht i rëndësishëm i vëmendjes dhe solidaritetit, në një kohë kur të mbijetuarit e Aushvicit janë viktima të fyerjeve anti-semitike dhe postimeve në rrjete sociale të cilat janë të mbushura me urrejtje", tha Christoph Heubner, nënkryetar i Komitetit Ndërkombëtar të Aushvicit.



Përpara udhëtimit të saj, Gjermania miratoi një donacion prej 60 milionë eurosh për Fondacionin Aushvic-Birkenau.



Merkel do të shoqërohet nga kryeministri polak, Mateusz Morawiecki dhe një i mbijetuar i kampit.



Josef Schuster, kreu i Këshillit Qendror të Hebrenjve në Gjermani dhe Ronald Lauder, kreu i Kongresit Botëror të Hebrenjve, gjithashtu do të marrin pjesë në këtë vizitë.



Një milion hebrenjë u vranë në Aushvic-Birkenau, së bashku me 100,000 polakë jo-hebrenj, robër të luftës nga ish-Bashkimi Sovjetik, romë dhe luftëtarë tjerë anti-nazistë.

Merkel e ka quajtur Holokaustin një "ndarje me civilizimin" dhe ka shprehur shqetësimin për ngritjen e anti-semitizmit në Gjermani.



Përgatiti: Kestrin Kumnova