Komisionari për Zgjerim i BE-së sot në Mal të Zi

Komisionari për Zgjerim i Bashkimit Evropian, Oliver Varhelyi, viziton sot Malin e Zi, për të biseduar me kryeministrin e këtij vendi, Dushko Markoviq.

Të enjten, Varhelyi takoi në Beograd presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, i cili shprehu mbështetjen e tij për metodologjinë e re të zgjerimit të BE-së, të propozuar nga Komisioni Evropian.

Kjo metodologji thuhet se do ta bëjë procesin e anëtarësimit në BE më të besueshëm, më të parashikueshëm dhe me gjithëpërfshirje politike.

Nëse miratohet nga vendet anëtare të BE-së, metodologjia e re do të aplikohet automatikisht për Shqipërinë, Bosnje dhe Hercegovinën, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut.

Serbia dhe Mali i Zi, që tashmë i kanë nisur negociatat me Brukselin, do të mund të zgjedhin midis qasjes aktuale dhe metodologjisë së re.

Vuçiq tha se Serbia do të mund të përfitojë nga plani i propozuar, i cili u jep vendeve anëtare rol më të fuqishëm në bisedimet e anëtarësimit.

Varhelyi, i cili mori detyrën në dhjetor, tha se zgjerimi i BE-së me Ballkanin është "prioriteti i tij më i madh".

"Në fund të mandatit tim, do të doja që së paku një vend i rajonit të jetë gati për anëtarësim", tha diplomati hungarez.

